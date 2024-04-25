Çanakkale Boğazı'ndaki kuru yük gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı: 1 yaralı

Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeki bir kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Boğaz, çift yönlü ve geçici olarak trafiğe kapatılırken gemidekilerin tahliyesi için de çalışma başlatıldı.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Yangına ilişkin Kıyı Emniyeti'nden şu açıklama yapıldı:

"Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, makine dairesinde yangın çıktığı ihbarı alınan AK DISCOVERY isimli 107 metre boyundaki kuru yük gemisi için KURTARMA-3, KURTARMA-13 ve TÜRKELİ römorkörlerimiz, kılavuz kaptanımız ve KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."

'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Barbados bayraklı 107,58 mt boyundaki Ak Discovery isimli kuru yük gemisi 14 mürettebatı ile Mısır ülkesinden Bulgaristan Varna limanına giderken İlimiz Nara burnu açıklarında geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır. Yangına Kıyı Emniyeti Römorkörleri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahaleye edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangında yaralanan 1 mürettebat hastaneye kaldırılmıştır. Boğaz trafiği her iki yönden askıya alınmıştır.'' ifadelerine yer verildi.