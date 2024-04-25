Türk döneri AB'de tescilleniyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk mutfağı denilince akla gelen ilk lezzetlerden dönerin "geleneksel ürün adı" olarak tescil edilmesi için Türkiye tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan başvurunun ilanı, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. İlana göre, dönerin hazırlanma şekli detaylı bir şekilde açıklandı.

Bu adım, Türk mutfağının önemli bir parçası olan dönerin geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve tanıtılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Avrupa'da Popüler Sokak Lezzeti: Döner

İlanda, dönerin sığır, koyun veya tavuk etinin ince dilimlenmiş bir şiş üzerinde döner şekilde pişirildiği belirtildi.

Etlerin pişirme öncesi çeşitli malzemelerle terbiye edildiği ve aralarına yatay olarak dilimlenmiş yağ yerleştirildiği ifade edilirken, dönerin içeriğinde büyükbaş hayvan eti, koyun eti, dana kıyma, koyun kıyma, tavuk eti veya bunların karışımlarının kullanılabileceği vurgulandı.

Ayrıca ilanda, tarihsel olarak dönerin Osmanlı coğrafyasında yaygınlaştığı ve 1546 yılına kadar uzandığı belirtildi. Türklerin Avrupa'ya göçüyle birlikte dönerin kültürel simgesi haline geldiği ve adı ile üretim sürecinin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yayıldığı ifade edildi.

Dönerin Avrupa'da popüler bir sokak yemeği haline geldiği ve adının geleneksel pişirme tekniğiyle ilgili olduğu vurgulanırken, et dönerin çeşitli şekillerde sınıflandırılabileceği ve içeriğinde hayvansal olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri bulunması gerektiği belirtildi.

İlanın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasıyla dönerin AB tarafından "Geleneksel Ürün Adı" tescil sürecinin ilk adımı atılmış oldu. Döner, 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edilecek ve Türkiye'den AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olacak.

Kaynak: AA