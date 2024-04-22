İzmir'de mali müşavirler eylem yaptı: 'Angaryalara hayır. Mali müşavirler köle değildir'

İzmir'de mali müşavirler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş yükünün azaltılması için İzmir Mali Müşavirler Odası önünde toplanarak eylem yaptı. Eylemde, meslek odalarına ve TÜRMOB'a seslenilerek, angaryalara hayır denildi. Ayrıca, çalışan altyapı isteği, enflasyon düzeltmesinin yıllık yapılması talebi ve diğer konularda da eylemde bulunuldu.

Mali müşavirlerin talepleri için yapılan eylemde, "Maliye şaşırma sabrımızı taşırma" ve "İnsanız, haklıyız, kazanacağız" sloganları atıldı. Bu süreçte tüm tarafların üzerine düşenleri yapmasını talep eden mali müşavirler, demokratik mesleki mücadelelerinin süreceğini vurguladılar.