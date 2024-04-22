Irak'ta Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı

Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Irak'ta Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.

Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Etiketler
Irak Recep Tayyip Erdoğan
Bir tek ölüme çaresi yok: Bu otun faydaları saymakla bitmiyor Bir tek ölüme çaresi yok: Bu otun faydaları saymakla bitmiyor
69 yıllık dev Türk şirketi iflas etti. Sektörden resmen çekilmiş oldu 69 yıllık dev Türk şirketi iflas etti. Sektörden resmen çekilmiş oldu
Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda teknik arıza Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda teknik arıza
Dolapdere Big Gang solisti Emir Yeşil hayatını kaybetti Dolapdere Big Gang solisti Emir Yeşil hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Valiliğin 122 milyon liralık hükûmet konağı ihalesi AKP'li belediye başkan aday adayına verildi Valiliğin 122 milyon liralık hükûmet konağı ihalesi AKP'li belediye başkan aday adayına verildi
Uğur Dündar'dan "Babalık davası" tepkisi: İftiralarınızda boğulun Uğur Dündar'dan "Babalık davası" tepkisi
Özgür Özel'den "erken seçim" açıklaması: Millet isterse, hadi derim Özgür Özel'den "erken seçim" açıklaması
Can Yaman'dan takipçisine tepki çeken sözler: Düşük maaşlı diziler... Can Yaman'dan tepki çeken sözler
Kiracı-dükkan sahibi arasında silahlı kavga Kiracı-dükkan sahibi arasında silahlı kavga