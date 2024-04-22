Dolapdere Big Gang solisti Emir Yeşil hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Aslı Omağ, hayat arkadaşı genç müzisyen Emir Yeşil'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dolapdere Big Gang solisti Emir Yeşil hayatını kaybetti

2006 yılında Dolapdere Big Gang grubunun solisti olan Emir Yeşil hayatını kaybetti.

Oyuncu Aslı Omağ, uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşının vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Emir Yeşil'in sabaha karşı hayata gözlerini yumduğunu açıklayan Omağ, genç müzisyenin cenazesinin bugün toprağa verileceğini duyurdu. İlk evliliğinden Erim isimli bir oğlu olan Emir Yeşil; uzun yıllardır Aslı Omağ ile mutlu bir beraberlik yaşıyordu.

43 yaşındaki Emir Yeşil'in ani vefatı; müzik camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

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