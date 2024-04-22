Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Bakan Özhaseki, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu'da hava sıcaklığının 4 ila 15 derece arasında artacağını belirterek, orman yangınlarının yaşanmaması için vatandaşların duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpasına karşı da uyardı.

Güneydoğu Anadolu'da Sıcaklıklar 10 ila 15 Derece Artacak

Özhaseki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklenmektedir.

Meteorolojik veriler doğrultusunda; Ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için daha duyarlı olunmasını, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamalarını istirham ediyorum.''