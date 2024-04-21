TBMM’de '23 Nisan Milli Egemenlik Konseri' düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis bahçesinde düzenlenen 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri'ne TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

Konsere, AKP İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları ile 150 kişilik Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosu da eşlik etti. Konser, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiiriyle başladı ve Yücel Hacıoğulları’nın özel olarak bestelediği “23 Nisan Marşı” ilk kez 4 çocuk solist eşliğinde seslendirildi. Marşı seslendiren çocuklardan biri Filistin atkısı açtı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yücel Arzen Hacıoğullarına çiçek takdim etti. Konserin ardından 1071'den 2024'e kadar geçen zamanı anlatan bir ışık ve mapping gösterisi yapıldı. Gösteri, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtılarak 8 dakika sürdü.

Kaynak: ANKA