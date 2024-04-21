Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’da teslim olduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

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