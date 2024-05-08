Kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da anne ile kızını öldüren katil, Almanya'da yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yılın kasım ayında lüks villada anne ve kızını öldürdükten ortadan kaybolan Litvanyalı Andrej Kuslevic, Almanya’da yakalandı.

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Kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da anne ile kızını öldüren katil, Almanya'da yakalandı

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Muğla'daki anne-kız vahşeti 28 Kasım 2023'te yaşandı. Bodrum ilçesinde bağlı Konacık Mahallesi’nde emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Rus vatandaşı Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'dan haber alamayan arkadaşları 112'ye ihbarda bulundu.

Polis yaptığı soruşturmada anne ve kızın cesetlerini lüks villadan 16 kilometre uzaktaki ormanlık alanda yorgana sarılı vaziyette buldu.

Kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da anne ile kızını öldüren katil, Almanya'da yakalandı - Resim : 1

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Anne ve kızının cenazeleri olaydan 3 hafta sonra Rusya’da toprağa verildi.

Yapılan araştırmada Rus kadının, paralı asker olduğu öğrenilen eski eşi 47 yaşındaki Andrej Kuslevic tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da anne ile kızını öldüren katil, Almanya'da yakalandı - Resim : 2

Andrej Kuslevic'in cinayetten sonra Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Fransa’ya, oradan da Litvanya’ya geçtiği tespit edildi. Katil zanlısı için kırmızı bülten çıkarıldı.

ALMANYA’DA SINIR BÖLGESİNDE YAKALANDI

Alman Federal Polisi, katil zanlısının Prag'dan Münih'e giden bir otobüste yapılan sınır kontrolü sırasında yakalandığını açıkladı.

O tarihten beri kaçak olan Litvanya vatandaşı, gözaltına alındı. Davanın Nurnberg kentinde görüleceği belirtildi.

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