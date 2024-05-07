Balkondan eve girdi, eski kız arkadaşının sevgilisini katletti

Niğde'de 28 yaşındaki Emircan Ö. kız arkadaşının eski sevgilisi G.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı Orhan Apartmanı'nda meydana geldi. Emircan Ö., kız arkadaşı D.A.'nın evine gitti. Bir süre sonra D.A.'nın eski sevgilisi G.Ö., 3 katlı apartmanın 2'nci katına tırmanıp balkondan daireye girerek çifte saldırdı. Arbede sırasında G.Ö., Emircan Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı halde evden çıkıp kaçan Emircan Ö. caddede yere yığıldı. Saldırgan G.Ö. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emircan Ö. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayın şüphelisi eski sevgili G.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA