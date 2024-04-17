Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier resmi ziyaret için 22 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Steinmeier 3 günlük ziyareti kapsamında İstanbul'da gurbetçilerin Almanya'ya doğru yola çıktığı Sirkeci Tren Garı'ndaki etkinliğe katılacak.

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Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Frank-Walter Steinmeier Almanya Cumhurbaşkanı sıfatı ile Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini 22-24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecek.

Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilecek ziyaret üç ili kapsayacak.

Steinmeier'in ilk durağı İstanbul olacak. Walter Steinmeier İstanbul'da gurbetçilerin trenle Almanya'ya doğru yola çıktıkları Sirkeci Garı'nda düzenlenecek törene katılacak. Alman Cumhurbaşkanı İstanbul'da ayrıca Türkiye'de iş yapan Alman şirketlerinin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelecek.

Steinmeier ziyaretinin ikinci gününü ise deprem bölgesine ayıracak. Gaziantep'te Alman Hükümeti tarafından inşa edilen okulda çocuklarla 23 Nisan Uusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamalarına katılacak.

Ardından da Ankara'ya geçecek.

Walter Steinmeier, ziyaretinin resmi temaslarında kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelecek... ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Almanya Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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