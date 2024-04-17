Morgan Stanley işten çıkarma yapacak

Morgan Stanley bu hafta Asya-Pasifik bölgesinde yatırım bankacılığı alanında çalışan yaklaşık 50 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Morgan Stanley işten çıkarma yapacak

Morgan Stanley'nin Asya-Pasifik bölgesinde yatırım bankacılığı alanından çalışan yaklaşık 50 kişiyi anlaşmalardaki düşüş nedeniyle işten çıkaracağı belirtildi.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Morgan Stanley’nin bu hafta Asya-Pasifik bölgesinde yatırım bankacılığı alanında çalışan yaklaşık 50 çalışanı işten çıkarmayı planladığı ve söz konusu işten çıkarmaların en az yüzde 80'inin Hong Kong ve Çin'de olacağı kaydedildi.

Kaynaklardan biri, planlanan işten çıkarmaların Japonya hariç bölgedeki 400 bankacının yaklaşık yüzde 13'ünü etkilediyeceğini söyledi. Öte yandan kimliklerinin belirtilmemesini istemeyen kaynaklar, Hong Kong ve Çin anakarasında 40'tan fazla çalışanın önümüzdeki dönem işini kaybetmesini beklediklerini açıkladı.
Morgan Stanley ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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