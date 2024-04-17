Tesla, 2 ülkede çok sayıda çalışanı işten çıkaracak

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın küresel işten çıkarma planının, şirketin en büyük iki pazarı olan ABD ve Çin'de satış, teknoloji ve mühendislik departmanlarını içerdiği belirtildi.

Reuters’ın konu hakkında bilgi sahibi olan beş kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tesla'nın küresel işten çıkarma planı, otomobil üreticisinin en büyük iki pazarı olan ABD ve Çin'de satış, teknoloji ve mühendislik bölümlerini içeriyor.

İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 10'UNDAN FAZLASINI İŞTEN ÇIKARACAK

Tesla CEO’su Elon Musk Pazartesi günü, Reuters tarafından görülen dahili bir notta personele, şirketin düşen satışlar ve elektrikli araçlar için yoğunlaşan fiyat savaşıyla boğuştuğu için küresel iş gücünün yüzde 10'undan fazlasını işten çıkardığını söylemişti.

Kaynaklardan biri, ABD merkezli birçok hizmet merkezinde, başta satış personeli ve teknisyenler olmak üzere işten çıkarmaların derhal devreye girdiğini belirtti. Ayrıca, başka bir lokasyonda tüm halka açık alan görevlilerinin işten çıkarıldığını söyledi.

Kaynaklardan ikisi ise, Tesla'nın Çin satış ekibi üyelerinin işten çıkarıldıklarına dair bilgilendirildiğini ve yüzde 10'dan fazlasının işini kaybettiğini iddia etti.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Tesla'nın yıllık raporuna göre Aralık 2023 itibarıyla dünya genelinde 140 bin 473 çalışanı bulunuyor. Öte yandan şirketin yaklaşık 15 bin çalışanını işten çıkarması bekleniyor.

Öte yandan Tesla geçen yıl Şubat ayında New York'taki çalışanlarının yüzde 4'ünü işten çıkarmıştı.