Yunanistan'da gazeteciler greve çıktı: Gazeteciler düşük ücretlerin esiri olmamalı

Yunanistan'da yarınki genel grevi takip edecek olan gazeteciler, grev hakkını bugün kullanarak "Gazeteciler ve medya çalışanları artık çok düşük ücretlerin esiri olmamalı" açıklamasını yaptı.

Yunanistan'da gazeteciler greve çıktı: Gazeteciler düşük ücretlerin esiri olmamalı

Yunanistan'da basın mensupları, İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (GSEE) çağrısıyla yarın yapılması kararlaştırılan genel grevi yakından takip edebilmek için grevi bugün başlattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, GSEE'nin çağrısıyla, maaşların artırılması, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi gibi taleplerinin yerine getirilmesi için yarın düzenlenecek genel greve destek veren basın mensupları, televizyonlarda ve radyolarda haber akışını durdurdu.

Basın mensuplarının yarınki genel grev kapsamında düzenlenecek protestoları takip etmek için bugün yerel saatle 05.00'de başlayan grevi, yarın saat 05.00'de sona erecek.

Haber ajanslarının da katıldığı grev süresince haber ağırlıklı internet siteleri sayfaları gecikmeli olarak yenilenirken, yazılı basın çalışanlarının bugün işbaşı yapmamaları nedeniyle gazete bayilerinin rafları yarın boş kalacak.

Ülkenin en büyük gazeteci sendikası ESIEA'dan yapılan açıklamada, "Gazeteciler ve medya çalışanları artık sendikal olmayan iş koşullarının ve çok düşük ücretlerin rehini olmamalı" denildi.

Açıklamada, medya çalışanlarına tüm haklarının verilmesi talep edildi.

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