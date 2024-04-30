Hakan Fidan: 'İsrailli yetkililer, çoktan mahkum edilmiş durumda'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Bakan Fidan, burada Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Riyad'daki yakın temasların ardından X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'İSRAİLLİ YETKİLİLER DÜNYA KAMUOYU VİCDANINDA ÇOKTAN MAHKUM EDİLDİ'

Türkiye'nin, Filistin halkının yanında yer almaya ve Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirttiği paylaşımında Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz."