AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e protesto şoku: Sen bir savaş suçlususun

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, katıldığı bir etkinlikte İsrail'e verdiği destekten dolayı protesto edildi. Toplanan onlarca kişi, von der Leyen'e 'Sen bir savaş suçlususun' diye bağırdı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e protesto şoku: Sen bir savaş suçlususun

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda'nın Maastricht kentindeki etkinlik sırasında protesto ile karşılaştı.

Bina önünde fotoğraf çektirirken bir kadın protestocu tarafından sert sözlerle eleştirildi. Protestocu, von der Leyen'e İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği destek nedeniyle tepki gösterdi ve binlerce çocuğun öldürüldüğünü hatırlattı.

Protestocu, von der Leyen'e 'Sen bir savaş suçlususun' diye bağırdı.

Von der Leyen, protestoya tepkisiz kalsa da güvenlik görevlileri protestocuyu uzaklaştırdı.

Ursula VON DER LEYEN'İN İSRAİL'E DESTEĞİ

Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olarak da tanınan von der Leyen, 7 Ekim 2023'ten sonra zaman kaybetmeden İsrail'i destek amaçlı ziyaret eden ilk liderler arasında yer almış ve açıklamalarında AB'nin İsrail'e "koşulsuz desteğini" bildirmişti.

İsrail halkı ve devleti ile dayanışma için bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen von der Leyen, ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

AB yönetimi, Filistin-İsrail meselesinin çözümünün ancak iki devletli bir yapıyla mümkün olacağında ısrar ediyor.

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