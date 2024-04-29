SGK'yı dolandırma soruşturmasında dikkat çeken AKP detayı

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK'yı dolandıran 41 kişi gözaltına alındı. Şebekenin içinde doktor, hemşire ve hastane yöneticileri bulunuyor. Şebekenin yüzde 20 komisyon alarak bebekleri kamudan özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ettikleri tespit edildi. Bu suç örgütünün 2 yıl içinde yüzlerce bebeği naklettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Beylikdüzü Medilife, Avcılar Hospital, Medicine Esenyurt, Reyap Esenyurt ve Reyap Çorlu gibi özel hastaneler de inceleniyor.

AKP'li BAKANIN HASTANESİ ÇIKTI

Birgün'de yayınlanan habere göre; Gözaltına alınanlara yönelik sorgulama sürerken; soruşturmaya karışan hastanelerden Avcılar Hospital dikkat çekti.

Çünkü bu hastane, 4 dönem AKP’de milletvekilliği yapan, 31 Ağustos 2016 - 19 Temmuz 2017 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 24 Ocak 2013 - 24 Mayıs 2016 tarihleri arasında ise Sağlık Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu'yla ilişkili.

Hala X hesabında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğrafını profil fotoğrafı olarak kullanan, son seçimlerde AKP için çalışan Müezzinoğlu, 2012 yılında attığı bir tweet’te bu hastanenin 15. yılını kutlamış ve hastanenin kurucusu olduğunu belirtmişti.

Müezzinoğlu’nun 1 Aralık 2012 tarihli tweet’i şöyle: “Kurucusu olduğum Avcılar Hospital 15 yaşına bastı. Nice yıllara Avcılar Hospital.”