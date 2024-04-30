Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın kızını taciz ettiği iddia edilen kadın hakkında adli işlem

Kadıköy'de bugün akşam saatlerinde Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın 6 yaşındaki kızını sözlü taciz ettiği ileri sürülen kadın hakkında adli işlem başlatıldı.

Yaşanan olaya ilişkin Kutay, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Kutay, paylaşımında şunları kaydetti:

"6 yaşındaki kızım Fulya ile Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve 'Ey aşıkı dildade' okumaya başladı. "Lailahe illallah Muhammedurrasulullah" derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya 'Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?' diye sordu. 'Ben öğretiyorum.' dedim. 'El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız.' dedi. Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında altı yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin."

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞIA TAHRİK VEYA AŞAĞILAM' SUÇLARINDAN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kutay'ın polisi araması üzerine emekli hemşire olduğu öğrenilen M.G. (73) isimli kadın hakkında, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama - Hakaret" suçlarından, Kutay hakkında ise "Hakaret" suçundan adli işlem başlatıldı.