Uçakta şüpheli paket bulundu, havaalanı kapatıldı!

T24'ün aktardığına göre, Britanya'nın Birmingham Havaalanı, bir uçakta şüpheli paket bulunmasının ardından kapatıldı.

Şüpheli paketin ardından Belfast'a gidecek olan Aer Lingus Havayolları uçağı, Birmingham'a geri dönmek zorunda kaldı.

Havaalanı, acil servislerin olay yerine gelmesiyle birlikte uçuşların geçici olarak durdurulduğunu doğruladı.

Yolcular uçaktan indirilirken, piste bomba imha ekibi araçları ve 4 polis arabası getirildi.

Aer Lingus'un bir sözcüsü, "varlığı beyan edilmemiş bir öğenin" panik yarattığını ancak daha sonra güvenlik riski oluşturmadığının tespit edildiğini açıkladı. Uçuşların akşam 6'da yeniden başladığı bilgisi paylaşıldı.