BAE'de 75 yılın en yüksek yağış miktarı kayda geçti: Uçuşlar ertelendi, uzaktan eğitime ve çalışmaya geçildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kayda geçtiği açıklandı.

BAE'de 75 yılın en yüksek yağış miktarı kayda geçti: Uçuşlar ertelendi, uzaktan eğitime ve çalışmaya geçildi

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden ve uçuşların ertelenmesine, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçilmesine sebep olan şiddetli yağışlar hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

En yüksek yağış miktarının El Ayn şehrinin Hatm eş-Şikle bölgesinde 24 saatten kısa sürede 254,8 milimetreye ulaşmasıyla kayda geçtiği ifade edildi.

Dün akşam saatlerine kadar ülke tarihinde "olağanüstü bir olay" olarak kayda geçen yağış miktarının, artmasının beklendiği aktarıldı.

BAE İslami İşler Kurumu, sağanaktan etkilenen bölgelerde evde namaz kılma çağrısında bulundu.

Etihad Havayollarından yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'de hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarda gecikmenin yaşanmasının öngörüldüğünü duyurdu.

BAE Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Heyeti, yağışın etkili olduğu bölgelerde "zorunlu olmadıkça evden çıkmama" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Filistin'in BM'ye tam üyeliği BMGK'de oylamaya sunulacak Filistin'in BM'ye tam üyeliği BMGK'de oylamaya sunulacak
Dubai’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Dubai’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu
Kavun alırken paranız boşa gitmesin. Lezzetli ve tatlı kavun seçmenin püf noktası Kavun alırken paranız boşa gitmesin. Lezzetli ve tatlı kavun seçmenin püf noktası
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de ikinci ıstakoz vakası: Lüks tatilini paylaştı AKP'de ikinci ıstakoz vakası
Muhammed Orhan tahliye edildi: Tepkimi gülerek göstermek istedim Muhammed Orhan tahliye edildi
Istakoz'la gündeme gelen AKP'li Şebnem Bursalı'nın şimdi de binlerce dolarlık takıları gündemde AKP'li Şebnem Bursalı'nın şimdi de binlerce dolarlık takıları gündemde
Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı
Teleferik faciasında tutuklanan otomosyan amirinin ifadesi ortaya çıktı: 159 kalem işten 19'u yapıldı, eksiklikler seçimden sonra tamamlanacaktı Teleferik faciasında tutuklanan otomosyan amirinin ifadesi ortaya çıktı