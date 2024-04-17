Dubai’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı.

DUBAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI’NDA UÇAKLAR SEL SULARINDA GÜÇLÜKLE İLERLEDİ



Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altında kaldı. Flydubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.



Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar 25 dakika süreyle askıya alındı. Havalimanında 21 yurtdışı ve 24 yurtiçi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi.