Dubai’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklarda su birikintileri oluşurken araçlar yollarda mahsur kaldı.

Dubai’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Dubai’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Resim : 1

DUBAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI’NDA UÇAKLAR SEL SULARINDA GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altında kaldı. Flydubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Dubai’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Resim : 2
Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar 25 dakika süreyle askıya alındı. Havalimanında 21 yurtdışı ve 24 yurtiçi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi.

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Dubai’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Dubai’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi