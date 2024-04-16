Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ege'de deniz parkı ilan edeceklerini tekrarladı! Türkiye tepki göstermişti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, biri Ege'de, diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki büyük deniz parkı ilan edeceklerini teklarladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ege'de deniz parkı ilan edeceklerini tekrarladı! Türkiye tepki göstermişti

Atina'da düzenlenen, deniz ekonomisi, iklim krizi, sürdürülebilir balıkçılık, deniz kirliliği gibi konuları ele alan bir konferansta konuşan Miçotakis, çevre ve denizlerin korunmasının önemine değindi.

Miçotakis, "Biri Ege'de, diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki yeni büyük milli deniz parkı yapacağız." diye konuştu.

Bu parkların, Yunanistan'ın koruma altındaki deniz alanlarını yüzde 80 artıracağını ve Yunanistan'ın kara sularının üçte birini oluşturacağını ifade eden Miçotakis, deniz parklarında 2026'ya kadar ve koruma altındaki tüm deniz alanlarında 2030'a kadar trollerle avlanmanın yasaklanacağını kaydetti.

Miçotakis, bu yasaklara riayet edilebilmesi için insansız hava araçları ve yapay zeka gibi teknolojik araçlarla bölgede denetim yapılacağını ifade etti.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığından 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedilmişti:

"Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir.

Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz."

Avrupa Birliği (AB) dahil üçüncü taraflara, "Yunanistan'ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine" alet olmaması konusunda ikazda bulunulan açıklamada, uluslararası deniz hukukunun, kapalı ya da yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiği, Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğu vurgulanmıştı.

"Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu deniz parklarının, Ege Denizi'nde iki ülke arasındaki sorunlar bağlamında hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı belirtilmişti.

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