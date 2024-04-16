İspanya Başbakanı Sanchez: "İspanya Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecektir"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınmadı için çıktığı Avrupa turunda, "İspanya Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecektir" dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez: "İspanya Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecektir"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için çıktığı Avrupa turunda Slovenya’ya geldi. Sanchez, ziyareti sırasında bağımsız bir Filistin devletinin bir an önce tanınması gerektiğini belirterek, "İspanya Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecektir" dedi.

Daha önce Sanchez’in, Filistin devletinin tanınması için Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya geleceği bir Avrupa Birliği (AB) turuna çıkacağı bildirilmişti.

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İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, geçtiğimiz ayın sonunda ortak bir bildiri yayınlayarak, "olumlu bir katkı sağlaması ve koşulların uygun olması halinde" bir Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını belirtmişti.

Kaynak: İHA

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