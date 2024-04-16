ABD'li Cumhuriyetçi senatörden çağrı: İran Dışişleri Bakanı'nın ABD vizesi iptal edilsin

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lankford, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'la ilgili olarak Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi.

Lankford, mektubunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak üzere New York'a gelmesi beklenen Abdullahiyan'ın ABD vizesinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

İran'ın İsrail'e yönelik karşı saldırılarını gerekçe gösteren Lankford, daha önce de İranlı dışişleri bakanlarına o günün koşulları göz önünde bulundurarak vize verilmediğini hatırlattı.

Daha önce Donald Trump yönetimi, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılmak isteyen dönemin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e vize vermemişti.

Kaynak: AA