İsrail Savaş Kabinesi İran'a verilecek yanıt için bir kez daha toplanıyor: Masada hangi seçenekler var?

İsrail Savaş Kabinesi'nin İran'a misilleme saldırısını değerlendirmek için bugün bir kez daha toplanacağı ve Tel Aviv'in "ölçülü, orta veya kapsamlı" saldırı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

İsrail'in "Kanal12" televizyonunun haberine göre, Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'daki saldırılarına misilleme yapılması konusunda hemfikir olmasına rağmen bu misillemenin "zamanı, yeri ve kapsamını" değerlendirmek üzere bugün bir kez daha toplanıyor.

İsrail ordusu, pazartesi gecesi Savaş Kabinesi'ne birden fazla seçenek sundu.

Bunlar arasında "ölçülü saldırı" olarak isimlendirilen "İran'a fiziki bir füze ya da hava saldırısındansa siber saldırı düzenlenmesi" seçeneği öne çıktı. "Orta şiddette saldırı" olarak, siber saldırının yanı sıra bir askeri üs ya da tesise saldırılması opsiyonu değerlendirildi. "Kapsamlı saldırı" olarak ise siber saldırının yanı sıra İran genelinde askeri üs ve tesislerin de yer aldığı birden fazla stratejik noktaya saldırılar düzenlenmesi seçeneği masaya yatırıldı.

Saldırının zamanına ilişkin henüz netleşen bir karar bulunmazken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalefet liderlerine olası adımlarla ilgili brifing vermesi planlanıyor.

ABD'nin de İsrail'den olası misillemeyi daha sınırlı tutmasını ve atacağı adımlara ilişkin Washington'u bilgilendirmesini istediği aktarılıyor.

İsrailli üst düzey yetkililer ise ABD'nin liderliğinde İran'a karşı oluşan "ortak diplomatik ve siyasi kampanyadan" memnuniyet duyduklarını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.