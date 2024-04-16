Hakan Fidan, Katar'a gidiyor

Orta Doğu'da tansiyon yüksek seyrederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'a gidecek.

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Hakan Fidan, Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek, yapılan görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak.

Fidan, Katar'a Orta Doğu'da gerilimin çok yüksek olduğu bir dönemde gidecek. İran'ın pazartesi günü İsrail'e düzenlediği saldırıdan sonra tüm dünya İsrail'in karşılık verip vermeyeceğine odaklanmış durumda. Birçok başkent, İsrail'in karşı saldırısının bölgesel savaşı tetikleyebileceğinden korkuyor.

İsrail dün İran'a saldıracağını açıklarken, durumu kontrol altına almak için yoğun arka kapı diplomasisi sürüyor.

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