Avustralya'da AVM saldırganını uzaklaştırmaya çalıştı, sınırsız vizeyi kaptı!

Avustralya’nın Sydney kentindeki bir AVM’de meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırı esnasında, saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransa vatandaşına süresiz vize hakkı verileceği duyuruldu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Fransa vatandaşı Damien Guerot’un cesaretine teşekkür ederek, bir ay içinde sona erecek vizesine ilişkin de "Guerot'un vizesini yenilemekle ilgili bir sıkıntı yaşamamasını sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

Guerot'un, istediği kadar Avustralya’da kalabileceğini açıklayan Başbakan Albanese "Her ne kadar Fransa için kayıp olsa da Avustralya vatandaşı olmasından mutluluk duyacağımız biri. Olağan dışı cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Saldırganı yürüyen merdivenlerde uzaklaştırmaya çalıştığı videonun dünya genelinde yayılması sonrasında ülkede "kahraman" olarak nitelendirilen Guerot, "Geldiğini gördük ve durdurmamız gerektiğini düşündük" demişti.

Kaynak: AA