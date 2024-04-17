Davayı kaybeden Prens Harry 1 milyon sterlin ödeyecek

Prens Harry, İngiltere'de polis korumasının kaldırılmasının ardından hükümet kararına karşı dava açmıştı. Davayı kaybeden Prens, 1 milyon sterlinlik fatura ile karşı karşıya.

Davayı kaybeden Prens Harry 1 milyon sterlin ödeyecek

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Prens Harry'nin polis koruması Londra'daki Yüksek Mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

Prens Harry, kararın ardından hükümete karşı açtığı davayı kaybetti.

Daily Mail'in haberine göre, mahkeme masrafları da hesaba katıldığında Prens'in 1 milyon sterlin civarında bir ödeme yapması söz konusu.

Mahkeme, Prens Harry'nin ödemek zorunda olduğu miktarı yarıya indirme teklifini reddetti ancak Prens, davayı sürdürmek isterse doğrudan temyiz mahkemesine başvurabilecek.

MEDYANIN AŞIRI İLGİSİNDEN ŞİKAYET ETMİŞTİ

Prens Harry'nin annesi Prenses Diana, 1997'de Fransa'nın Paris kentinde paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Prens Harry de Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan'la California'ya yerleşmesiyle ilgili süreçte medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.

Harry, Şubat 2021'de verdiği bir röportajda "zehirli" diye nitelediği İngiliz basınının, akıl sağlığını mahvettiğini, annesi Diana gibi eşine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle "tarihin tekerrür etmesinden" korktuğunu belirtmişti.

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