Rüya gibi geri dönüş: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım olma unvanının sahibi Real Madrid, Bayern Münih karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 88 ve 90+1'de bulduğu gollerle 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Real Madrid ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk mücadele Almanya'da 2-2 berabere sona ermişti.
Rövanş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 68. dakikada Alphonso Davies şık golüyle Bayern Münih'i öne geçirdi.
81'DE GİRDİ, OYUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
81. dakikada oyuna giren Joselu maçın kaderini değiştirdi. 88. ve 90+1. dakikalarda golleri bulan Joselu takımı Real Madrid'i finale taşıdı.
ALMAN-İSPANYOL FİNALİ
Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Finalde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşılaşacak.
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