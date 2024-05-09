Rüya gibi geri dönüş: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım olma unvanının sahibi Real Madrid, Bayern Münih karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 88 ve 90+1'de bulduğu gollerle 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

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Rüya gibi geri dönüş: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Real Madrid ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk mücadele Almanya'da 2-2 berabere sona ermişti.

Rövanş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 68. dakikada Alphonso Davies şık golüyle Bayern Münih'i öne geçirdi.

81'DE GİRDİ, OYUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

81. dakikada oyuna giren Joselu maçın kaderini değiştirdi. 88. ve 90+1. dakikalarda golleri bulan Joselu takımı Real Madrid'i finale taşıdı.

ALMAN-İSPANYOL FİNALİ

Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Finalde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşılaşacak.

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