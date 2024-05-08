Türkiye Kupası'nda finalin adı Beşiktaş-Trabzonspor

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk etti. İlk müsabakada 3-2 galip gelen bordo mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da 4-0 kazandı ve finale yükseldi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Fountas, 73. ve 77. dakikalarda Umut Bozok'tan geldi. Umut ilk golünü penaltıdan attı.

FİNALİN ADI BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor, Ankaragücü'nü eleyen Beşiktaş ile finalde karşı karşıya gelecek. 23 Mayıs'taki finalin oynanacağı stadyum ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.