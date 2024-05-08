Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluğuna inanıyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluğuna inanıyor

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için Volkswagen Arena'da düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk şansı hakkında konuştu.

'YILIN SPORCUSU ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

Yılın sporcusu ödülünün sahibi olan 31 yaşındaki Icardi, "70 yıldır yapılan böyle büyük bir organizasyonda ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da inşallah şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum." dedi.

Ligde kalan 3 haftanın önemine dikkati çeken Mauro Icardi, "Her maçın ayrı önemi var. Adım adım gitmemiz gerekiyor. VavaCars Fatih Karagümrük maçını da kazanmalıyız. Sonra Fenerbahçe derbisi için hazırlanacağız. O karşılaşmayı da kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

'ÇOCUKLARA DA DOKUNUŞ YAPIYOR OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ'

İki sezondan bu yana kariyerini sürdürdüğü Türkiye'de çocukların kendisini örnek almasıyla ilgili bir soruyu da cevap veren Icardi, "Çocuklara da dokunuş yapıyor olmamız çok önemli. Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir şey. Sahada yaptığım şeylerle çocuklara örnek olabilmek çok önemli. Yaptığımız şeyleri gören çocukların da hayalleri büyüyor. Onlar da büyük başarılara imza atacak ve biz de bununla gurur duyacağız." dedi.

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