Eczacıbaşı Dynavit, Naz Aydemir Akyol ile sözleşme yeniledi

33 yaşındaki yetenekli pasör Naz Aydemir Akyol, Eczacıbaşı Dynavit ile sözleşme yeniledi.

Eczacıbaşı Dynavit, Naz Aydemir Akyol ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'la yeni sözleşme imzaladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kıymetli pasörümüzle önümüzdeki sezonda da birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Naz'ın tecrübesine güveniyor, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi.

Eczacıbaşı Dynavit'in altyapısından yetişen Naz Aydemir Akyol, 2004-2009 yılları arasında ve geride kalan sezon turuncu-beyazlı formayı giymişti.

Kaynak: AA

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