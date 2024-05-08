Mert Hakan Yandaş'ın menajeri, ayrılık iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın, takımdan ayrılacağına ilişkin iddialara, yıldız oyuncunun menajerinden yanıt geldi.

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Mert Hakan Yandaş'ın menajeri, ayrılık iddialarına ilişkin açıklama yaptı

2020 yılından beri Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi bu sezon sona erecek.

SERDAR AZİZ İLE TARTIŞMA YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Adana Demirspor-Galatasaray maçı esnasında Samandıra'da Serdar Aziz'le tartışma yaşadığı iddia edilen 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Konyaspor'la 0-0 berabere kalarak şampiyonluk ihtimalini mucizelere bıraktığı karşılaşmada da Edin Dzeko ile saha içinde kısa süreli bir tartışma yaşamıştı.

SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK Mİ?

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Mert Hakan Yandaş'ın, bu davranışlarının camia içinde sabırları taşırdığı iddia edilirken, takımda bazı yıldızların tecrübeli futbolcuyu istemediği ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenilenmeyeceği iddia edilmişti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

29 yaşındaki futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu. Kontraspor'a konuşan Bulut, "Böyle haberlerin yapılması doğal. Daha çok erken. Fenerbahçe'de seçim var, hiçbir şey belli değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başakşehir ve Ankaragücü'nün Mert Hakan Yandaş ile ilgilendiği, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'deki durumunun netleşmesinin halinde 29 yaşındaki futbolcu için harekete geçecekleri öğrenildi.

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