Galatasaray'da Drogba sesleri

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimi başkana adayı Süheyl Batum'un kazanması halinde Sportif AŞ başkanı olacak olan Ünal Aysal, Didier Drogba ile görüştü.

Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Aysal, Fildişi Sahilli eski oyuncu ile görüşmesinin ardından anlaşma sağladı.

Süheyl Batum'un seçimi kazanması halinde Galatasaray Sportif Direktörü Didier Drogba olacak.

2012-2013 sezonun devre arasında Galatasaray’a transfer olan Drogba, çıktığı 53 maçta 20 gol attı, 13 asist yapmıştı.