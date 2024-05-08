Fenerbahçe Beko Final-Four'da: Monaco'yu yenerek tarihe geçti
Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off çeyrek final son maçında Monaco'yu uzatmalarda 80-79 mağlup ederek Final Four'a yükselmeyi başardı.
Fenerbahçe Beko, THY Euroeleague play-off çeyrek finali son maçında Monaco'ya konuk oldu.
Maçı uzatmalarda 80-79 kazanan Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 yaparak Final Four'a yükseldi.
Final Four mücadelesi 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.
İLKİ BAŞARDI
EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu.
RAKİP ERGİN ATAMANLI PANATHINAIKOS
Fenerbahçe, Final-Four'da Panathinaikos ile mücadele edecek.