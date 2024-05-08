Fenerbahçe Beko Final-Four'da: Monaco'yu yenerek tarihe geçti

Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off çeyrek final son maçında Monaco'yu uzatmalarda 80-79 mağlup ederek Final Four'a yükselmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko Final-Four'da: Monaco'yu yenerek tarihe geçti

Fenerbahçe Beko, THY Euroeleague play-off çeyrek finali son maçında Monaco'ya konuk oldu.

Maçı uzatmalarda 80-79 kazanan Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 yaparak Final Four'a yükseldi.

Final Four mücadelesi 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.

İLKİ BAŞARDI

EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu.

RAKİP ERGİN ATAMANLI PANATHINAIKOS

Fenerbahçe, Final-Four'da Panathinaikos ile mücadele edecek.

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