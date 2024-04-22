Türkiye ile ABD arasında 'Terörle Mücadele İstişareleri' yapıldı

Mart ayında Washington'da yapılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması toplantısında alınan karar gereği, iki ülke arasındaki Terörle Mücadele İstişareleri yeniden başlatıldı.

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Türkiye ile ABD arasında 'Terörle Mücadele İstişareleri' yapıldı

Türk ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından Ankara'da Terörle Mücadele İstişareleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard, Ankara'ya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Mart ayında Washington'da yapılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması toplantısında alınan karar gereği, iki ülke arasındaki Terörle Mücadele İstişareleri yeniden başlatıldı. Toplantı, Türk ve ABD Dışişleri Bakanlıkları başkanlığında gerçekleşti ve varılan mutabakat doğrultusunda ilerlemeler kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığında ilgili Türk ve ABD kurumlarının da katılımıyla düzenlenen toplantıda, PKK/YPG/PYD, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı.

Kaynak: AA

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