Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Malatya'daki dron olayında darp edilen çocuğa 'destek'

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen şahsın, elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisine tekme atması olayına ilişkin 'destek' mesajı paylaştı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Malatya'daki dron olayında darp edilen çocuğa 'destek'

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen Mustafa H., elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye tekme attığı olaya Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, müdahil oldu.

Talha Ş.'nin ailesi şikayetçi olurken, Mustafa H., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

'DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ'

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık ekipleri harekete geçti. Tekme atılan çocukla birlikte olaya şahit olan ablasının yanı sıra anneye de Bakanlık tarafından psikososyal destek verileceği, bunun yanı sıra ailenin şikayeti üzerine açılan davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olacağı bildirildi.

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