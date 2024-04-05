Akın akın gidiyorlar, Eskişehir'i terk ediyorlar!

Eskişehir'de bayram ziyaretlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat etmek isteyen yurttaşlar, farklı yönlere toplam 41 seferinin biletleri tüketti. Ayrıca, bilet rezervasyonunu Ramazan Bayramı'na yakın tarihlerde yapmak isteyen vatandaşların bilet bulamadığı öğrenildi.

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Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kalırken, Eskişehir'de Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerindeki bayram yoğunluğu dikkat çekiyor.

Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre 5 ile 14 Nisan tarihlerin arasındaki 20 adet İstanbul, 16 adet Ankara ve 5 adet Konya yönlerine olan Yüksek Hızlı Tren seferlerinin tamamının dolu olduğu öğrenildi.

BİLET BULUNMUYOR

Bilet rezervasyonunu Ramazan Bayramı'na yakın tarihlerde yapmak isteyen vatandaşların bilet bulamadığı öğrenildi.

Akın akın gidiyorlar, Eskişehir'i terk ediyorlar! - Resim : 1

"SEFERLER BAYA DOLU"

Eskişehir'e Yüksek Hızlı Tren ile gelip buradan Bursa'ya seyahat eden Gökçe Soyubelli, seferlerin yoğunluğu hakkında, "Kendi açımdan bakacak olursam, tren ile Bursa'ya daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlıyoruz ve daha rahat. Sadece otobüsle 9 saat sürüyor. Tren aktarmalı olunca bu süre 4 saate kadar düşüyor. O yüzden trenlerin daha fazla tercih edildiğini düşünüyorum. Seferler bayağı dolu. Bence trenler hem daha hızlı hem de daha rahat. Ayrıca içerisinde tuvalet ve yemek alanları da var. O yüzden bence daha güzel" dedi.

"TREN DAHA RAHAT"

Yüksek Hızlı Tren'in rahat olduğunu belirten Hacer Karakaş ise, "Bursa'ya gitmek 8 saat sürüyor. Hızlı tren ile geldik, 2 saatte Bursa'ya gittik. Tren ile toplamda 4 saatte bu iş bitiyor. Ayrıca tren daha rahat. Onun için otobüsü değil, treni tercih ettik. Tren biletimizi bayramdan haftalar önce aldık. Zaten kalacağım diye aklım çıktı. Ben bayramda evime gitmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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