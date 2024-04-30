AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti

Akseki’de AKP'den Belediye Meclis üyeliğine seçilen Mehmet Ali Erdoğan ve Ayşe Küçük, belediye meclis üyeliğinden istifa etti.

AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti

Akseki’de AKP’den Belediye Meclis üyeliğine seçilen Mehmet Ali Erdoğan ve Ayşe Küçük istifa etti.

Mehmet Ali Erdoğan ve Ayşe Küçük’ün sadece belediye meclis üyeliklerinden istifa ettikleri ve parti üyeliklerinin devam ettiği bildirildi.

Erdoğan’ın yerine 6’ncı sırada bulunan MHP’den Mehmet Ali Güleç, Küçük’ün yerine ise 7’nci sırada bulunan AKP’den Muhammed Dikmen geldi. Böylece Cumhur İttifakı meclis üyelerinden AKP meclis üyesi sayısı 3’e düşerken, MHP meclis üyesi sayısı 2’ye yükseldi.

Meclis üyesi Mehmet Ali Erdoğan’ın sağlık sorunları nedeniyle, Ayşe Küçük’ün ise belediyede çalışması nedeni ile istifa ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti