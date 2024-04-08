Yoğun ilgi görüyor, Türkiye'den akın akın gidiyorlar!

Türkiye'den Yunanistan adalarına 9 günlük tatili bayram tatilini fırsat bilen yurttaşlar, akın akın gitmeye başladı. Yurttaşlar tarafından tarafından yoğun ilgi gören Yunan adalarına kapıda vize uygulaması kolaylık tanıyor.

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Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nisan ayı itibarıyla başladı.

Kapıda vize uygulamasını, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatili Yunanistan'ın Ege'deki adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

"YOĞUN TALEP ALIYORUZ"

Seferler arasında Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki güzergâh her sene olduğu gibi yine yoğun ilgi görürken, Acente Sahibi Eşref Jale, "Yunanistan’ın talep ettiği şekilde, 4 gün önceden evrakları hazırlayıp oraya gönderiyoruz. Bunun yanında vize bedeli olarak da 80 avro talep ediliyor. Bayram süresince oldukça yoğun talep alıyoruz. Birden bire işlerimiz hareketlendi. Son derece yoğun talep var. Bu yoğun talep kapı vizesinden kaynaklanıyor. Çünkü AB ülkeleri vize vermeyi zorlaştırdı. Bu nedenle de Türk tatilcilere kapıda vize uygulaması daha kolay olması nedeniyle ciddi bir tercih sebebi. Ancak kapıda vize uygulaması, Yunanistan’a ait Ege’deki 5 ada için geçerli. Hangi adadan vize alıyorsanız, o adada tatilinizi geçirmek zorundasınız. Tatil sırasında bir başka adaya gidebilmek mümkün olmuyor. Kapıda vize uygulaması en fazla 7 günlük olabiliyor. Ama isteyen daha kısa da süre için de bu vizeyi alabilir. Yani bu vize gidilen adaya ait bir vize olmakla sınırlı kalıyor" dedi.

Yoğun ilgi görüyor, Türkiye'den akın akın gidiyorlar! - Resim : 1

"EKONOMİK AÇIDAN DAHA UYGUN"

Tatilcilerden Bade Ulusay, Midilli Adası’nı, bayram tatilini ekonomik açıdan daha uygun fiyatlara ve damak tadına sahip olması nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

"SON DERECE UYGUN"

Ayvalık'ta öğretmenlik yapan Alev Türkmeneli de, Midilli Adası’nın coğrafi yapısı ve tatil seçeneklerini çok sevdiğini belirterek, "Tabi bunun yanı sıra fiyatları da son derece uygun olmasından dolayı bayram tatilimin 5 gününü orada geçirmek istedim. Benim yeşil pasaportum var ama bugün burada bu kadar yoğunluğun olmasının bir nedeni de kapıda vize uygulamasıdır" diye konuştu.

Çat kapı gidilmiyor: Yunanistan adalarına kapıda vize uygulaması başladı, şartlar değişti!Çat kapı gidilmiyor: Yunanistan adalarına kapıda vize uygulaması başladı, şartlar değişti!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yunanistan Vize Türkiye
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