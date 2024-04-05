Çat kapı gidilmiyor: Yunanistan adalarına kapıda vize uygulaması başladı, şartlar değişti!

KAPIDA VİZE İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Marmaris Rodos feribot acentesi yetkilisi Sertaç Eraslan, kapıda vize uygulamasında istenen belgelerle ilgili konuşarak, "İstenilen belgeler normal Schengen kadar detaylı olmasa da geçerli bir pasaport fotokopisi, 3 adet fotoğraf, elektronik ortamda doldurulmuş başvuru formu, bunun yanında kalmalı gidiliyorsa konfirmasyonlu bir otel rezervasyonu ve gidiş dönüş gemi biletiyle sigorta belgesi ile vize başvurularını yapabilirler. Kapıda vize başvuru şartları tam olarak geçtiğimiz Pazar akşamı netlik kazandı ve bu Pazartesi sabahı itibarıyla bir yoğunluk başladı. Feribot firmaları olarak biz burada bir aracıyız, vizeyi veren kurum aslında Rodos pasaport polisidir. Biz sadece evrakları burada toplayıp ona iletmekle görevliyiz. 7 iş gününden önce bize getirebilirsin. Biz karşıya gönderiyoruz inceleniyor eğer gitmesine mani bir durumu varsa zaten kendisine bildiriyorlar ama öyle bir problem yoksa müşteriler gidebiliyor" diye açıklama yaptı.