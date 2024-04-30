Kulis: İYİ Parti'de Koray Aydın ve destekçileri yeni yol haritası belirleyecek

Müsavat Dervişoğlu’nun ipi göğüslediği kurultay sonrası İYİ Parti’de Koray Aydın’ın destekçilerinin partiden ayrılıp kendi yollarını çizeceği öne sürülüyor.

Kulis: İYİ Parti'de Koray Aydın ve destekçileri yeni yol haritası belirleyecek

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Meral Akşener’in desteğini alarak kurultaydan genel başkan olarak çıkan Müsavat Dervişoğlu için bir yandan ‘Emanetçi’ yakıştırması yapılırken, bir yandan da kaybeden taraf Koray Aydın ve destekçilerinin önümüzdeki günlerde yeni bir yol haritası belirleyeceği iddia ediliyor. Dervişoğlu’nun aynı zamanda grup başkanlığı görevini de yürüteceği belirtiliyor. Bu durumda, Aydın’ın grup başkanlığı statüsü de son bulacak. İYİ Parti’nin bir diğer grup başkan vekili Erhan Usta da kurultay sürecinde Koray Aydın’dan yana tavır almıştı. Yeni süreçle birlikte grup başkanvekilliğinden alınacağı konuşulan Usta dün görevinden istifa etti. Genel başkan seçilene kadar grup başkan vekilliği görevini yürüten Dervişoğlu’nun yerine de seçim yapılacak.

Hem genel merkez yönetiminde hem de grup yönetiminde yapılacak değişikliklerden sonra İYİ Parti’den yeni istifaların olması kaçınılmaz görünüyor.

KORAY AYDIN’IN DESTEKÇİLERİ GİDİYOR

Koray Aydın’ı destekleyen teşkilatlarda da istifalar ilk günden başladı. Bu doğrultuda ilk istifa tartışması Trabzon’un Yomra ilçesinin belediye başkanı Mustafa Bıyık cephesinde yaşandı. Kurultay sürecinde, Koray Aydın’ı destekleyen Bıyık, yeni seçilen yönetimin partiyi ileriye taşıyamayacağını bu nedenle İYİ Parti’de artık bir yol yürümenin anlamı olmadığını söyledi. Bıyık “Hem Koray Aydın’ın hem benim uğramış olduğumuz haksızlıklar ve vefasızlıklar var. Bu haksızlıkları ve vefasızlıkları bizlere yapan insanlar ile aynı noktada siyaset yapmak istemiyorum. O yüzden benim şahsi düşüncem istifa edilmesi yönünde” değerlendirmesini yaptı. Kurultay sonrasında ayrıca, aralarında İzmir, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Manisa’nın da bulunduğu bazı il ve ilçe yönetimleri ile üst kurul delegelerinden istifalar yaşanıyor.

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