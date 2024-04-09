Kastamonu'da üretildi, talebe yetişemiyor: Kilosu 1400 TL!

Kastamonu'da geleneksel yöntemlerle üretilen pastırma, yoğun talep görüyor. Kahvaltı ve sandviçlerin vazgeçilmezi olan pastırmanın kilosu 1400 TL'den alıcı buluyor.

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Kastamonu'ya gelen vatandaşlardan ilgi gören Kastamonu pastırması, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşlardan da yoğun talep alıyor.

Kahvaltı ve sandviçlerin vazgeçilmezi olan pastırmacılığı sürdüren Fatih Karaosmanoğlu, "1923’yılından beri dededen toruna mesleğe devam ediyoruz. Dedemden sonra babam, babamdan sonra da ben mesleği devraldım. Benden sonra da Allah nasip ederse oğlum sürdürecek. Şu an Ramazan yoğunluğumuz devam ediyor. Dışarıdan gelen gurbetçilerimiz, pastırmalarını almaya başladı. Yaşadıkları şehirlere dönüşlerinde de ihtiyaçları kadar almayı düşünüyorlar. Şu anda fiyatı bin 400 TL" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR TALEP OLDU"

Pastırma üreticisi Ayberk Karaosmanoğlu ise, "Ramazan ayında güzel bir talep oldu. Hem Kastamonu'da satışlarımız hem de il dışına gönderimimiz devam etti. Çok güzel bir talep oldu. Bayram dolayısıyla Kastamonu'ya akın akın gelen misafirlerimiz var. Bunların çoğu yöresel pastırmamız ve sucuğumuza talep gösteriyor. Burada paketleyip kendilerine takdim ediyoruz. Bayram nedeniyle, gelip görüyorlar. Memnun kaldıkça da geri dönüşleri oluyor" diye konuştu.

Kastamonu'da üretildi, talebe yetişemiyor: Kilosu 1400 TL! - Resim : 1

PASTIRMA

Pastırma, dana eti veya hindi eti gibi yağsız etlerden yapılan, baharatla kurutulmuş bir et ürünüdür.

Pastırma tipik olarak tuz, karabiber, kekik ve kimyon gibi baharatların bir karışımıyla kürlenir ve ardından kurutulur veya tütsülenir.

Pastırma ince dilimler halinde kesilir ve kahvaltıda, sandviçlerde veya atıştırmalık olarak servis edilir.

Pastırma çok yönlü bir malzemedir ve birçok farklı yemekte kullanılabilir. Kahvaltıda yumurta ve krep ile servis edilebilir, sandviç ve salatalara eklenebilir veya ana yemek olarak pişirilebilir. Pastırma ayrıca çorbalara, güveçlere ve makarnalara lezzet katmak için de kullanılabilir.

Pastırma yüksek kalorili ve yağlı bir besindir, bu nedenle ölçülü olarak tüketilmelidir. Ancak pastırma aynı zamanda protein ve B vitaminleri bakımından da iyi bir kaynaktır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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