İstanbullular akın akın geldiler, yoğunluk oluştu!

İstanbul'un turistlik mekanları adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler tarihi yarımadaya akın ederken, güneşli havanın etkisiyle ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

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Ramazan Bayramı tatili ve güneşli havanın etkisiyle tarihi yarımada, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İstanbulluların akınına uğradı.

Bayramın ikinci gününü İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip değerlendirmek isteyen vatandaşlar Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Yerebatan Sarnıcı'nın bulunduğu alanda yoğunluk oluşturdu.

GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

İstanbul'un ünlü lezzetleri mısır, simit ve kestane satın alanlar, banklarda ve çimlerde oturarak güzel havanın tadını çıkardı. Bazı ziyaretçiler cep telefonlarıyla özçekim yaptı, bazıları ise Ayasofya'nın önünde fotoğraf çektirdi. Yabancı turistler, bireysel olarak veya kafilelerdeki rehberler eşliğinde tarihi mekanları dolaştı. Tarihi yarımadaya kent içinden ve il dışından gelen vatandaşlar müze ve camileri ziyaret etti.

İstanbullular akın akın geldiler, yoğunluk oluştu! - Resim : 1

"BİZ DE BURALARDA VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Ayasofya'nın önünde eşinin fotoğraflarını çeken Nurcan Kandeğer, "Yerebatan Sarnıcı'nı gezdik, şimdi Ayasofya'yı gezeceğiz. Çocuklar tatile, başka yerlere gitti. Biz de buralarda vakit geçiriyoruz" dedi.

"İSTANBUL ÇOK GÜZEL"

Eşiyle tarihi ve turistik kenti gezen Ahmet Özcan, "Bayram dolayısıyla Ordu'dan geldim. Fındık zamanı hep oradayım. İstanbul çok güzel, her şeye değer. İnsanların güzelliğine bakın. Ayasofya'ya giriyorlar, çıkıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İstanbul
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