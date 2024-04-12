Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Trabzon'un Of ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, elektrik aksamında çıkan yangın sonucu kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Trabzon'un Of ilçesinde seyir halindeki otomobil dakikalar içinde kül oldu.

Edinilen bilgiye göre dün gece saat 23.00 sıralarında Bölümlü mahallesinde seyir halindeki Faruk Öztürk'ün kullandığı otomobilin elektrik aksamında tutuşma oluştu. Otomobili durdurup oğluyla birlikte aşağı inen Öztürk, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri dakikalar içinde yanan otomobile son anda müdahale ederek facianın eşiğinden dönüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının, 2-3 metre yakında bulunan elektrik trafosuna sıçraması önlendi. Yangında herhangi bir yaralanma olmadı.

Kaynak: İHA

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