Araç sahiplerine uyarı! Yaz aylarında mutlaka kullanın...

Antifrizin 4 mevsim motor koruması sağladığını ve yaz aylarında dahi kullanılmasının büyük masraflı arızaların önüne geçtiğini belirten Ali Curu, “Yaz aylarında da kullanılan antifriz, motorda küf ve korozyon oluşumunu engeller” dedi.

Son Güncelleme:

Sürücülerin kış aylarında özellikle önem verdiği antifriz kullanımı, yaz aylarında da araç için hayati önem taşıyor. Motor sağlığı açısından en önemli etkenlerden birisi olan antifrizin 4 mevsim kullanılması gerektiğini belirten bilirkişiler, sıvı sisteminde oluşabilecek küf ve korozyona karşı araç sahiplerini uyarıyor.

Yaz aylarında maliyet düşürmek amacıyla antifriz yerine su kullanımının büyük maddi hasarlara neden olabileceğini belirten Eskişehirli araç bakım ustası Ali Curu, “Antifriz kullanılmadığı takdirde maksimum 1-2 ay içerisinde suyun renginin karardığını, kahverengileştiğini göreceksiniz. O da motor bloğunun yani metal alaşımların suyla etkileşiminde küf veya korozyon oluşmasından sebep oluyor” dedi.

Araç sahiplerinin 4 mevsim antifriz kullanımını ihmal etmemelerini gerektiğinin altını çizen Ali Curu, şu ifadeleri kullandı:

“Araçlarda kullanılan antifrizi yani motoru soğutan sıvıyı aslında 4 mevsim koruma diye tabir ederiz biz. İnsanların en çok antifrizin kışın eksi derecelerde motor suyunun donmamasını sağladığını biliyor. Ancak antifrizin en büyük diğer özelliklerinden birisi de, soğutma sistemindeki suyun küf ya da korozyon oluşmasını engellemesidir. Sürücülere yazın özellikle antifriz kullanmalarını tavsiye etmemizin sebebi bu. Yazın da aracınızda motor suyu, antifriz olması lazım ki sıvı sisteminde küf, korozyon ya da herhangi bir arıza olayı olmasın. Yoksa ilerleyen dönemlerde arızaya sebebiyet verebilir. Sürücüler araçlarında yazın su kullanmaya devam ediyorlar. Mesela bir hortum patlıyor, arıza oluyor, onu yaptırıyorlar ama antifriz koymaya gerek yok diye düşünüyorlar. Ancak kesinlikle yazın da antifriz koymaları kullanmaları gerekiyor. Antifriz kullanılmadığı takdirde maksimum 1-2 ay içerisinde suyun renginin karardığını, kahverengileştiğini göreceksiniz. O da motor bloğunun yani metal alaşımların suyla etkileşiminde küf veya korozyon oluşmasından sebep oluyor. Bu küf ve korozyon da ilerleyen dönemlerde sıvı sistemini, radyatörleri, petekleri ve su kanallarını tıkayabiliyor. Ayrıca termostat, devir daim diye bahsettiğimiz parçaların aşınmasına ve arızalanmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle antifriz kullanılmaması kesinlikle büyük masraflara yol açabiliyor.”

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Edirne’de faytoncuların kavgasında silahlar çekildi: 3 yaralı Faytoncuların kavgasında silahlar çekildi: 3 yaralı
Erzurum'da ortaya çıktı, hayatını kaybetti! Erzurum'da ortaya çıktı, hayatını kaybetti!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kaza yapan araçtakilere yardım etmek isterken canından oldu Kaza yapan araçtakilere yardım etmek isterken canından oldu
İstanbullular akın akın geldiler, yoğunluk oluştu! İstanbullular akın akın geldiler, yoğunluk oluştu!
Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında yangın Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında yangın
Antalya'ya akın akın geldiler, sürprizle karşılaştılar: Yüzünü dahi göstermedi! Akın akın geldiler, sürprizle karşılaştılar
Kastamonu'da üretildi, talebe yetişemiyor: Kilosu 1400 TL! Talebe yetişemiyor: Kilosu 1400 TL!
İstanbul'u akın akın terk ettiler, 3 şehir tek karede birleşti: Tam 100 kilometreden görüldü! İstanbul'u terk ettiler, 3 şehir tek karede birleşti
Yoğun ilgi görüyor, Türkiye'den akın akın gidiyorlar! Türkiye'den akın akın gidiyorlar!
İstanbul Bakırköy'de bomba paniği: Vatandaşlar birbirini ezdi! Bakırköy'de bomba paniği!
Akın akın gidiyorlar, Eskişehir'i terk ediyorlar! Eskişehir'i terk ediyorlar!
ÇOK OKUNANLAR
Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar...
100 yıllık proje: İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor
Yerel seçimin ardından dikkat çeken anket: Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu
İddia: Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi "Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi"
CHP’nin bayram ziyaretinde Yeniden Refah’tan Özel övgüsü: "Özgür Bey tam devlet adamı beyanatı veriyor, işte böyle olur" "Özgür Bey tam devlet adamı beyanatı veriyor, işte böyle olur"