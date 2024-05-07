BİM şubesinde 'skandal' görüntüler ortaya çıktı, açıklama yapıldı!

İstanbul Avcılar'da BİM şubesinde satışa hazırlanan tavukların taşınma şekli büyük tepki topladı. Görüntülerin sosyal medya gündem olmasının ardından BİM'den açıklama yapıldı.

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İstanbul Avcılar'da BİM şubesinde satılmak üzere getirilen tavukların soğuk zincir yerine binek bir araçla getirilmesi tepkilere neden oldu.

Tepki toplayan görüntülerde hafif ticari bir aracın bagaj ve arka koltuğuna yüklenen tavukların mağazaya taşınarak reyona koyulup satıldığı görüldü.

"TEKRAR DOLABA KONULMASI DA FAYDA ETMEZ"

Görüntüleri yorumlayan kasaplardan Niyazi Akçay, "Sakıncası var çünkü bu et ürünlerinin entegreden soğuk hava deposundan alınarak tekrar soğuk hava araçlarına itina ile yüklenerek gideceği noktaya taşınarak müşteriye ulaşması gerekir. Kasaba geldiği anda yine sıcak havaya ulaşmadan soğuk hava deposuna koyulur. Tavuk özellikle çok tehlikeli bir üründür sıcak havada temas ettikten sonra tekrar dolaba konulması da fayda etmez. Belirli bir sıcak havanın üzerine çıktığında bakteri üretmeye başlar. Bu şekilde taşınması yasaktır. Et kasabın işidir, bisküvi bakkalın, yoğurt ise sütçünün işidir. Kasapların tercih edilmesi gerekir" dedi.

BİM şubesinde 'skandal' görüntüler ortaya çıktı, açıklama yapıldı! - Resim : 1

BİM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan görüntülerle ilgili BİM'den yapılan açıklamada, "Söz konusu durum, tedarikçi firma çalışanının bilgimiz dışında aldığı inisiyatif sonucunda münferit olarak gerçekleşmiştir. Teslimat aracının mağazamıza birkaç yüz metre kala bozulması neticesinde ürünleri kısa süreliğine başka bir araca aktararak tarafımıza teslim etmişlerdir. Bu olay şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Söz konusu durum öğrenildiği an tedarikçi firmaya gerekli uyarılar yapılmış, firma tarafından çalışanın iş akdi feshedilmiştir. Tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Gıda güvenliği ve kalitesi birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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BİM İstanbul Avcılar
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