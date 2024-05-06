Üç fidan, idam edilişlerinin 52. yılında mezarları başında anıldı!

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 52. yılında Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan mezarları başında anıldı. Anmada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Onların kalemlerini kırdılar ama ışığa dokunamadılar" dedi.

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6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 52. ölüm yıl dönümlerinde Karşıyaka Mezarlığı'nda anma törenleri düzenlendi.

Çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, sendika ve derneğin gerçekleştirdiği anma törenlerinde, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın mezarlarına karanfiller bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu. Anmaya katılan vatandaşlar "Deniz'lere sözümüz devrim olacak" sloganı attı.

ANMAYA ÇOK SAYIDA SİYASİ PARTİ KATILDI

Anmada, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti, Ankara Dayanışma Derneği, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Emek Partisi, Emekçi Halkın Partisi, Halkevleri, Pir Sultan Abdal Derneği, Ankara Dersimliler Derneği, KESK Ankara Şubesi, TKP, TMMOB ve Yeşil Sol Parti temsilcileri yer aldı. Ankara 68’liler - Devrimci 78’luler Federasyonu kortejinde bulunanlar "Yaşasın devrim ve Sosyalizm", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları eşliğinde yürüdü.

Üç fidan, idam edilişlerinin 52. yılında mezarları başında anıldı! - Resim : 1

"ONLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Anmada ''Bize bırakmış oldukları devrimci, sosyalist ve yurtsever mücadeleyi bizler bugün onlara layık olacak şekilde yürütmek için mücadelemizi sürdürüyoruz'' ifadelerini kullanan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları şöyle konuştu:

"Onların kalemlerini kırdılar ama ışığa dokunamadılar. Devrimci mücadeleye dokunamadılar. Halkların barışını ve kardeşliğini isteyenlere dokunamadılar. O ışık şu anda Kürt halkının yüreğinde, Türkiye'deki işçi ve emekçilerin yüreğinde. Pırıl pırıl mücadeleyi şu anda mezarı başında onları andığımız yoldaşlarımızın yolunda ilerlemektedir. Bizler Denizlerin ifade ettiği gibi Kürt ve Türk halklarının kardeşliği için, bizler bu ülkede ezilenler ve sömürülenler için, bu ülkede açlık ve yoksullukla pençeleşen işçiler, emekçiler, yoksullar için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tıpkı Deniz’lerin bıraktığı miras gibi emperyalizme karşı bölgede halkların barışını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Deniz'leri andığımızı ifade ediyor, onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Yaşasın devrimci mücadelemiz."

"BU MÜCADELEYİ BAŞARIYA ULAŞTIRACAĞIMIZA EMİNİZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise şöyle konuştu:

"Yaktıkları meşale bugün Türkiye'de, Kürdistan'ın dört bir yanından dalga dalga yayılıyor. Yolumuzu açıyor ve mücadelemizi aydınlatıyorlar. Saygıyla selamlıyoruz. Emin olsunlar ki Deniz, Yusuf ve Hüseyin'lerin mücadelesi başarıya ulaşıncaya kadar devam edecektir. Van direnişinde olduğu gibi, Amed'te olduğu gibi, özgürlüğüne, eşitliğine, haklarına sahip çıkan emekçilerin mücadelesini devam ettirecektir. Biz bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağımıza eminiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Yusuf Aslan
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