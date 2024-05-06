Gaziantep’te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hatay kara yolunun Ağabey mevkiinde yolcu taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem