Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babası geliyor: Vahit'in ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Pazartesi günleri Now TV ekranlarında seyirciyle buluşan Kızıl Goncalar'da oyuncu kadrosuna Tolga Tekin de dahil oldu.

Tolga Tekin, dizide Cüneyd karakterinin babası Vahit rolüyle ekran karşısına çıkacak.



Vahit karakteri - Tolga Tekin

KIZIL GONCALAR VAHİT KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babasını oynayacak oyuncu belli oldu.

Vahit rolü için titiz bir çalışma yapıldı ve sonunda ödüllü oyuncu Tolga Tekin’le anlaşıldı. Dizinin merakla beklenen karakteri Vahit, ekibe 18. bölümden itibaren dahil olacak. Vahit’in gelişi dengeleri alt üst edecek.

TOLGA TEKİN KİMDİR?

19 Mart 1973 tarihinde doğan Tolga Tekin, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda tiyatroculuk yapmaya başlayan Tekin, 2004 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Halen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmakta olan Tekin, Paramparça, Kuruluş Osman, Akıncı gibi çok sayıda dizide de rol almıştır.